العراق.. الاغتيالات تدق أبواب ضباط المخابرات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 22 - مارس - 2021 8:05 صباحًا

أعلنت مصادر أمنية عراقية، عن تعرض ضابط استخبارات عراقي لهجوم مسلح مساء الاحد، في العاصمة العراقية، بغداد، مشيرة إلى أن الضابط قتل خلال عملية الاغتيال.

كما يبنت المصادر أن الضابط المستهدف برتبة عقيد ويعمل في جهاز مكافحة الإرهاب، وأن سيارته تعرضت لنيران أطلقها مسلحون مجهولون في منطقة المنصور.

وكانت وتيرة الاغتيالات في العراق قد تصاعدت خلال السنتين الأخيرتين، والتي طالت بشكلٍ أساسي ناشطي الحراك المدني العراقي، المستمر منذ تشرين الأول عام 2019، وحتى الآن، وسط اتهامات للميليشيات المدعومة من إيران بالوقوف وراء تلك الاغتيالات.

إلى جانب ذلك، تصاعدت أيضاً، الهجمات الصاروخية، التي استهدفت مواقع تابعة للجيش العراقي، والتي تستضيف القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي، والتي تتهم الولايات المتحدة ميليشيات حزب الله العراقي المدعومة من الحرس الثوري الإيراني، بالوقوف وراءها.

يشار إلى أن مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية أعلنت السبت، عن العثور على صواريخ وقذائف مدفعية في ناحية “تل عبطة” غربي محافظة “نينوى”.

مديرية الاستخبارات قالت في بيان لها: إن “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ وبالتعاون مع فصيل استطلاع لواء المشاة ٤٣ ، تمكنوا من ضبط ٦ صواريخ مدفع 106 ملم ، وقذيفتي مدفع 155 ملم، في قرية اشوا التابعة لناحية تل عبطة غربي نينوى”.

وكانت شرطة محافظة الديوانية قد عثرت يوم الخميس الفائت، على مقذوفات حربية في المحافظة”. مشيرة إلى أنه “تم العثور على (28) مقذوفا حربيا مختلفة الأنواع والأحجام على الطريق الرابط بين الديوانية وقضاء عفك”.