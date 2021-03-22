رايتس رادار تدين قصف مليشيا الحوثي لأحياء سكنية بتعز

وكررت المنظمة دعوتها لمليشيا الحوثي بتجنيب المدنيين سواء في تعز أو مأرب أو الحديدة وغيرهم الأعمال العسكرية نظراً للمسؤولية الأخلاقية والقانونية المترتبة عن ذلك

دانت منظمة "رايتس رادار" الحقوقية، الاثنين، القصف الذي شنته مليشيات الحوثي الانقلابية على الأحياء السكنية في مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).

محمد يوسف

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