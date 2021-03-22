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شكرا لقرائتكم خبر عن رايتس رادار تدين قصف مليشيا الحوثي لأحياء سكنية بتعز والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الإثنين 22 مارس 2021
دانت منظمة "رايتس رادار" الحقوقية، الاثنين، القصف الذي شنته مليشيات الحوثي الانقلابية على الأحياء السكنية في مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).
وأدى القصف الحوثي إلى استشهاد مواطن، وجرح خمسة آخرين نتيجة للقصف الحوثي والذي استهدف حي العرضي شرقي المدينة.
وبحسب المنظمة فإن القصف المدفعي الحوثي أسفر عن استشهاد سائق دراجة نارية يدعى محمد نديم (أب لطفلة) وجرح آخرين أثناء تواجدهم أمام بوابة كلية الآداب، بحي العرضي شرق المدينة.
وكررت المنظمة دعوتها لمليشيا الحوثي بتجنيب المدنيين سواء في تعز أو مأرب أو الحديدة وغيرهم الأعمال العسكرية نظراً للمسؤولية الأخلاقية والقانونية المترتبة عن ذلك