حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

محمد الفلاح - الإثنين 22 مارس 2021

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرتة اليومية لأحوال الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة في مختلف مناطق الجمهورية .



وتوقعت النشرة ان نشهد المرتفعات الجبلية طقس صحو وبارد نسبياً اثناء الليل والصباح الباكر خاصة على محافظات ( صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء )، ويكون صحو الى غائم جزئيا نهاراً على بقية مناطق المرتفعات الاخرى والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية تنشط احياناً مثيرة للأتربة والرمال.

وأضافت النشرة أن المناطق الساحلية ستشهد اجواء صحوة الى غائمة جزئيا بوجه عام، واقصى سرعة للرياح 28 عقدة على السواحل الغربية ومدخل باب المندب تعمل على اثارة الاتربة والرمال واضطراب البحر.

ولفتت إلى ان المناطق الصحراوية ستشهد طقس صحو وجاف وحار نسبيا نهارا مع تواجد للعوالق الترابية، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للاتربة والرمال.

فيما سيكون الطقس في أرخبيل سقطرى غائم جزئياً، والرياح معتدلة السرعة تنشط احياناً تصل اقصى سرعة لها 20عقدة.

ونبه المركز الوطني للارصاد مرتادي البحر والصيادين من ارتفاع الموج واضطراب البحر جنوب البحر الاحمر ومدخل باب المندب