مقتل 17 عنصرا من طالبان في عملية للجيش الأفغاني بولاية قندهار

محمد الفلاح - الإثنين 22 مارس 2021

قُتل 17 عنصرا من حركة طالبان وأصيب 4 آخرون خلال عملية للجيش الأفغاني بمحافظة قندهار جنوبي البلاد.



وقالت وزارة الدفاع الأفغانية، في تغريدة على تويتر: "لقي 17 عنصرا من حركة طالبان مصرعهم وأصيب 4 خلال عملية للجيش الوطني الأفغاني في منطقتي أرغنداب وزيريا بمحافظة قندهار الليلة الماضية".

وأضافت: "كما عثر الجيش على 15 عبوة ناسفة زرعتها طالبان على الطرق العامة".

وتوقفت مفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان، وقال مستشار مجلس الأمن القومي الأفغاني حمد الله مهيب في تصريحات صحفية، "ستشارك الحكومة الأفغانية في كل من مؤتمري موسكو وتركيا".

وقال محمد نعيم المتحدث باسم حركة طالبان، إن الحركة تلقت دعوة من موسكو لكنها لم تقرر بعد إن كانت ستحضر أم لا.

تأتي تلك الجهود قبل أزمة تلوح في الأفق مع اقتراب موعد الأول من مايو/ آيار لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان وفي الوقت الذي تراجع فيه الولايات المتحدة تعهداتها العسكرية.

وتعتزم روسيا عقد مؤتمر حول أفغانستان في موسكو يوم 18 مارس/ آذار ودعت إليه عددا من الأطراف من بينها الحكومة الأفغانية وسياسيين لدفع العملية السياسية في وقت تكثف فيه واشنطن أيضا جهودها الدبلوماسية.