شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مبادئ أساسية لمبادرة "حياة كريمة".. الشفافية فى تداول المعلومات أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهدف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها توفير "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

ووضعت المبادرة عدد من المبادئ الأساسية لعملها، يُمكن تلخيصها فى النقاط التالى:

الشفافية فى تداول المعلومات

تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا

الالتزام والتعهد لكل شريك للقيام بدوره وفق منهجية العمل ومعايير الخدمات

دعم اللامركزية عن طريق تفويض السلطة وإتاحة قدر أكبر من المرونة وتقريب المسافة بين مستويات اتخاذ القرار

النزاهة فى أداء الخدمة لمستحقيها

الثقة المتبادلة بين كافة الجهات المشاركة فى المبادرة والشباب المتطوع للعمل

التوازن بين تقديم التدخلات الخدمية والتدخلات التنموية والإنتاجية