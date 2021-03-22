بمارتيل.. تشييع جثمان المخرج الراحل محمد إسماعيل إلى مثواه الأخير-فيديو

جدة - عبدالحي حسين - شيع بعد عصر اليوم الأحد، بمدينة مارتيل، جثمان المخرج محمد إسماعيل الذي وافته المنية ليلة أمس السبت، عن عمر ناهز 70 سنة.

وحضر لوداع الفقيد بمنزله، الفنانة فرح الفاسي، ومقربون منه، وأفراد من عائلته، فيما شيع جثمانه إلى المقبرة النموذجية بمارتيل.

و أقيمت جنازة محمد إسماعيل وسط حضور قليل في احترام الإجراءات الاحتياطية.

ورحل محمد إسماعيل بعد معاناة مع المرض الذي جعله يتردد على المستشفى لمرات عدة في آخر أيامه.

وولد إسماعيل في مدينة تطوان عام 1951، وهو خريج كلية الحقوق التي تكون فيها قبل التوجه نحو العمل في التلفزيون عام 1974.

وقدم الراحل العديد من الأفلام التلفزيونية والسينمائية كان من أبرزها “أوشتام” و”وبعد”، و”وداعا أمهات” و”أولاد البلاد” و”إحباط” و”لا مورا.. الحب في زمن الحرب”.