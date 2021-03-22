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بمساعدة مروحية الدرك الملكي.. إنقاذ أم حامل بتوأم بعدما باغثها المخاض وسط الثلوج في تازة -صور

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جدة - عبدالحي حسين - نجحت مندوبية وزارة الصحة بإقليم تازة اليوم الاحد 21مارس 2021 معززة بمروحية الدرك الملكي و بتنسيق مع السلطات المحلية و الاقليمية من إنقاذ سيدة حامل ذات 24 ربيعا و التي باغتها المخاض وهي محاصرة بثلوج في اعالي جبال منطقة تيزي وسلي بدوار سيدي عيسى.

وتمكن الفريق الطبي و التمريضي التابع لمندوبية الصحة بإقليم تازة من توليد السيدة لتوأم على الساعة الثانية بعد الزوال في ظروف جيدة وإمدادها بكل الاسعافات اللازمة ونقلها مرفوقة بتوأمها الى المستشفى الاقليمي ابن باجة، حيث أكدت مصادر “اليوم 24” أن السيدة و توأمها في وضع صحي جيد تحت رعاية الاطقم الصحية لذات المستشفى.

وعبرت  المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس عن إشادتها الحارة بالأطقم الطبية و التمريضية و كل المتدخلين من سلطات محلية اقليمية والدرك الملكي و الساكنة وتنوه بانجازهم الرائع و عملهم الانساني النبيل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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