الجزائر.. تسجيل هزة أرضية جديدة شمال شرق البلاد

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت السلطات الجزائرية عن تسجيل هزة أرضية، مساء اليوم الأحد، بلغت شدتها 3.3 درجات على مقياس ريشتر بولاية بجاية، شمال شرق البلاد، حسب ما أفاد به مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وأوضح نفس المصدر أن الهزة الأرضية سجلت على بعد 33 كلم شمال – شرق رأس كربون في البحر بنفس الولاية.

و كان مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء قد أفاد بتسجيل هزة أرضية بلغت شدتها 3.4 درجات على مقياس ريشتر مساء اليوم الأحد في حدود الساعة السابعة و 21 دقيقة بنفس المنطقة.

جدير بالذكر أن البلاد كانت قد شهدت هزة أرضية أخرى قوتها 5.9 درجات بمقياس ريشتر فجر يوم الخميس الماضي على الساعة في البحر بولاية بجاية مخلفة خسائر مادية معتبرة دون تسجيل وفيات.

و وصل مدى الزلزال الى 12 ولاية منها الجزائر العاصمة و سكيكدة و قسنطينة وسطيف والبويرة.