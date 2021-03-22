في سابقة من نوعها.. طالب مغربي يناقش أطروحة الدكتوراه بزي عامل نظافة ببني ملال -صور

جدة - عبدالحي حسين - في سابقة من نوعها، ناقش الطالب المغربي عبد الله ويكمان، أمس السبت، بكلية العلوم والتقنيات التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان بمدينة بني ملال، أطروحة الدكتوراه في مجال هندسة البيئة، حول موضوع “التثمين الطاقي للنفايات المنزلية”، وهو يرتدي زي عامل النظافة.

وقرر الطالب ويكمان مناقشة أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه مرتديا زي عمال النظافة، تكريما منه وتقديرا لعمال هذه الفئة من العمال بالمغرب، واعترافا بالمجهودات والخدمات التي يقدمونها، خاصة خلال جائحة كورونا الذين كانوا في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء.

وحصل الطالب الجامعي، المتحدر من جماعة تيغسالين إقليم خنيفرة، على شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا، حيث أشادت اللجنة العلمية التي ناقشت أطروحته بهذه المبادرة.

ولقيت مبادرة ويكمان استحسان الكثيرين من نشطاء الشبكات الاجتماعية، وعلى رأسهم عمال النظافة، الذين عبروا له عن شكرهم وامتنانه، حيث نشر عمال جماعة تيغسالين بإقليم خنيفرة، تدوينة يعبرون له عن تقديرهم لهذه الالتفاتة التي قام بها في حقهم.

وجاء في التدوينة: “يرفع الله الذين آمنوا منكم و الذين أوتوا العلم درجات.. بمشاعر مليئة بالفرحة و السرور يتقدم مجلس جماعة تيغسالين بأحر التهاني والتبريكات لابن البلدة البار الدكتور عبد الله ويكمان بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه بامتياز و تفوق من جامعة السلطان مولاي سليمان.. راجين المولى له دوام الفرحة والسعادة والنجاح ونسأل الله له دوام التوفيق وأن ينفع به وبعلمه.. ألف ألف مبروك”.