وسط الثلوج.. مئات المواطنين عالقون في طريق الراشيدية-ميدلت بسبب حادث مروري -فيديو

جدة - عبدالحي حسين - تسبب حادث سير مساء اليوم الأحد في انقطاع شبه كلي لحركة السير في الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين مدينتي الراشدية وميدلت.

وكشفت مصادر محلية أن الأمر يتعلق بانزلاق شاحنة عسكرية، في منعرجات “تيزي نتتلغمت” على الطريق المذكور، مما تسبب تعطل سير مئات المسافرين لأزيد من 5 ساعات.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، جانبا من تجمع عدد كبير من العربات لمواطنين عالقين في الطريق ذاته، في ظل أجواء جد باردة، حيث طالب العالقون وسط الثلوج بتدخل عاجل للسلطات المحلية لحل المشكل وإعادة فتح الطريق.