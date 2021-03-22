محلل سياسي سعودي يهاجم تنظيم الإخوان الإرهابية.. ماذا قال؟

محمد الفلاح - الإثنين 22 مارس 2021

اعتبر المحلل السياسي السعودي سامي المرشد، أن تخلي تركيا عن تنظيم الإخوان الإرهابي نهاية الخونة على مر التاريخ.



وقال في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر، إن: "الإخوان بشخصياتهم وقنوات إعلامهم في تركيا يتلقون تعليمات واضحة من الجهات الرسمية التركية التي تستضيفهم بالتوقف عن مهاجمة مصر وانتقاد سياستها".

وأوضح أن: "هذا كذلك يشمل توقفهم عن توجيه الاتهامات الباطلة والانتقادات للسعودية ودول الخليج".

وشدد على أن: "هذه نهاية كل الخونة على مر التاريخ"