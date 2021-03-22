وأصدر الأمن التركي تعميم أمني يمنع دخول مصريين ينتمون لتنظيمات إرهابية أو متطرفة، إضافة إلى إبلاغ عناصر من الإخوان بالمغادرة بعد اجتماعهم بالاستخبارات التركية.

شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات التركية اتخاذ إجراءات جديدة ضد عناصر إخوانية متواجدة على أرضها.. تفاصيل والان مع التفاصيل

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012