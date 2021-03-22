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محلل سياسي سعودي: الذعر والهلع أصاب قيادات الإخوان الارهابية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 22 مارس 2021

تفاعل الكاتب والمحلل السياسي السعودي عمر عبدالوهاب العيسى، مع هاشتاج "أردوغان باع الإخوان"، مؤكدًا أن الذعر والهلع أصاب قيادات الإخوان في الخليج ومصر واليمن وسوريا بعدما أصبحوا ورقة محروقة.

 

وقال في تغريدة عبر "تويتر" : "أردوغان باع الإخوان المنافقين وهلع دب بقياداتهم من الخليج ومصر واليمن وسوريا بعدما أصبحوا ورقة محروقة في أسواق النخاسة والمساومات السياسية وقد بدأت في تركيا التي بالكذب مجدوها وحتمًا سينقلبوا عليها إذ لا عهد لخونة الأوطان، نصر عربي لمصر السيسي على .... العصملي والتنظيم الإخواني"

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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