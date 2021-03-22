انت الان تتابع خبر ترتيب هدافي الليغا الاسبانية بعد ثنائيتي ميسي وبنزيما وهدف سواريز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واحتفل ليونيل ميسي بمشاركته في مباراته رقم 768 بقميص برشلونة ، بتسجيل هدفين في مرمى ريال سوسييداد (6-1)، يوم الأحد، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ28 لليغا، ليرفع رصيده إلى 23 هدفا.

بينما قاد الأوروغوياني، لويس سواريز، فريقه أتلتيكو مدريد إلى الفوز على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف وحيد سجله في الدقيقة الـ54 من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد.



كما ساهم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في فوز فريقه ريال مدريد على مضيفه سيلتا فيغو (3-1) في المباراة التي جرت بينهما يوم السبت الماضي، على ملعب "بالايدوس" في مدينة فيغو.

وفي ما يلي ترتيب قائمة أفضل هدافي الليغا الإسبانية:

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) – 23 هدفا

2- الأوروغوياني لويس سواريز (أتلتيكو مدريد) – 19 هدفا

3- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد) – 17 هدفا



4- الإسباني جيرارد مورينو (فياريال) – 16 هدفا

5- المغربي يوسف النصيري (إشبيلية) – 15 هدفا

6- السويدي ألكسندر إيساك (ريال سوسييداد) – 12 هدفا

7- الإسباني خوسي لويس موراليس (ليفانتي) – 11 هدفا

8- الإسباني ميكيل أويارزابال (ريال سوسييداد) – 10 أهداف