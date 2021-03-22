احتجاجات بريطانيا.. إصابة شرطيين وحرق سيارتين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب شرطيان بجروح خطيرة وأضرمت النار في سيارتي شرطة على الأقل بمدينة بريستول جنوب غرب إنجلترا خلال أعمال عنف بعد احتجاج سلمي.

واحتشد آلاف المتظاهرين، الأحد، وسط المدينة، متجاهلين قيود كوفيد -19، للاحتجاج على مشروع قانون حكومي في البرلمان يمنح الشرطة سلطات جديدة لفرض قيود على الاحتجاجات بالشوارع.



وقالت القوة المحلية إن المظاهرة بدأت سلميا لكن تحولت فيما بعد إلى قيام أقلية صغيرة بأعمال عنف.

وأكدت وزيرة الداخلية بريتي باتيل على أن ما حدث في بريستول غير مقبول.

وأضافت على "تويتر": "لن يتم التغاضي مطلقا عن أعمال البلطجة والإخلال بالنظام التي تقوم بها أقلية، أفراد شرطتنا يعرضون أنفسهم للخطر لحمايتنا جميعا. أتعاطف مع الشرطيين المصابين".

ونقل اثنان من أفراد الشرطة إلى المستشفى، أحدهما مصاب بكسر في الذراع والآخر بكسر في الضلوع، فيما تعرض آخرون لعنف وسباب كما تعرض الجزء الخارجي من مركز للشرطة في وسط المدينة للتخريب.