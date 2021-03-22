شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا تتخذ إجراءات جديدة ضد عناصر إخوانية مصرية على أرضها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات التركية، اتخاذ إجراءات جديدة ضد عناصر إخوانية متواجدة على أرضها.



وأعلنت تركيا تجميد تسليم جوازات سفر لعناصر إخوانية، وإلغاء إقامات مصريين ينتمون لتنظيمات إرهابية.

وأصدر الأمن التركي تعميم أمني يمنع دخول مصريين ينتمون لتنظيمات إرهابية أو متطرفة، إضافة إلى إبلاغ عناصر من الإخوان بالمغادرة بعد اجتماعهم بالاستخبارات التركية.

وتولى جهاز الأمن الداخلي التركي مراجعة ملفات جميع عناصر الإخوان الذين دخلوا أراضيها منذ عام 2013.