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سياسي: الذعر أصاب قيادات الإخوان.. والتنظيم أصبح ورقة محروقة

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفاعل الكاتب والمحلل السياسي السعودي عمر عبدالوهاب العيسى، مع هاشتاج "أردوغان باع الإخوان"، مؤكدًا أن الذعر والهلع أصاب قيادات الإخوان في الخليج ومصر واليمن وسوريا بعدما أصبحوا ورقة محروقة.

وقال في تغريدة عبر "تويتر" : "أردوغان باع الإخوان المنافقين وهلع دب بقياداتهم من الخليج ومصر واليمن وسوريا بعدما أصبحوا ورقة محروقة في أسواق النخاسة والمساومات السياسية وقد بدأت في تركيا التي بالكذب مجدوها وحتمًا سينقلبوا عليها إذ لا عهد لخونة الأوطان، نصر عربي لمصر السيسي على .... العصملي والتنظيم الإخواني"

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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