شكرا لقرائتكم خبر عن 16 معلومة عن الاشتراكات التأمينية وأنواع البدلات المستثناة وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، عناصر أجرالاشتراك في نظام التأمينات، كما حدد أنواع البدلات التي لا تحتسب ضمن أجر الاشتراك، حيث نص القانون على أن أجر الاشتراك، هو المقابل النقدى الذى يحصل عليه المؤمن عليه من جهة عمله، ويحدد على النحو التالى :

1 - الأجر الوظيفي.

2 - الأجر الأساسي.

3 - الأجر المكمل.

4 - الحوافز.

5 - العمولات.

6 - الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية:

(أ) أن يكون قد جرى العرف على أن يدفعها عملاء المنشأة على أساس نسبة مئوية محددة مقدما من المبالغ المستحقة على العملاء.

(ب) أن يكون لها صندوق مشترك في المنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال.

(جـ) أن تكون هناك قواعد متفق عليها بين رب العمل والعمال تحدد بموجبها كيفية توزيعها عليهم.

7 - البدلات، فيما عدا البدلات التالية فلا تعتبر جزءا من أجر الاشتراك:

(أ) بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التي تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثنى من ذلك بدل التمثيل.

(ب) بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية.

(جـ) البدلات التي تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها.

(د) البدلات التي تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد.

8 - الأجور الإضافية.

9 - التعويض عن الجهود غير العادية.

10 - إعانة غلاء المعيشة.

11 - العلاوات الاجتماعية.

12 - العلاوات الاجتماعية الإضافية.

13 - المنح الجماعية.

14 - المكافآت الجماعية.

15 - ما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسي.

16 - العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للأجر الأساسي.

