شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منح ومساعدات برنامج "تكافل وكرامة " لدعم طلاب المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح برنامج "تكافل وكرامة" فى توفير مساعدات مالية بقيمة تتجاوز 18.5 مليار جنيه سنويا، لكبار السن غير القادرين على العمل، وأيضا ذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة بجانب صرف مساعدات نقدية للأسر الأولى بالرعاية ممن لديهم أبناء فى مراحل التعليم المختلفة ترصدها على النحو التالى :

يحصل الطالب فى مرحلة الابتدائى على منحة شهرية بـ80 جنيها، والطالب فى المرحلة الإعدادية على 100 جنيه وفى المرحلة الثانوية على 140 جنيها، والطفل أقل من 6 سنوات يحصل على 60 جنيها شهريا، بجانب ما يصرف للأسرة من دعم نقدى بقيمة 325 جنيها شهريا بحد أقصى حاليا طفلين داخل الأسرة.

ويستهدف برنامج التربية الأسرية فى برنامج تكافل وكرامة 3.4 مليون أسرة بمساعدة شبكة كبيرة من الرائدات تضم حوالى 2400 رائدة والمكلفات بالخدمة العامة ويبلغ عددهم 4500 .

تمثل السيدات نسبة 78% من إجمالى المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة من بينهم 18% من السيدات المعيلات بتكلفة 3.4 مليار جنيه سنويا.

بلغت قيمة القروض الميسرة فى برنامج تكافل وكرامة 1.4 مليار جنيه في عام 2021.

عدد السيدات المستفيدات من القروض الميسرة بلغ 220 ألف سيدة.