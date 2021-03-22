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المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر يشيد بتصدي مصر لسياسة الرئيس التركي

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محمد الفلاح - الإثنين 22 مارس 2021

أشاد المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر بتصدي مصر لسياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العدائية في المنطقة.

 

وقال في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر،: "تستعيد مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي دورها الإقليمي".

 

وأكد أنها: "دولة قائدة في النظام الإقليمي"، موضحا أن: "تقليم أظافر تركيا سيكون رسالة لكل دولة تحاول أن تخرج من حجمها الطبيعي"

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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