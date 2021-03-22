شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. البر الرئيسي يسجل 7 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين، تسجيل البر الرئيسي سبع إصابات جديدة بكوفيد-19، انخفاضا من 12 إصابة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان، إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، فيما لم يطرأ تغير على عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض وظلت ثماني حالات مثل اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90106 حالات، فيما لا يزال عدد الوفيات كما هو عند 4636.