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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سياسي يشيد بدور مصر في التصدي لسياسة تركيا العدائية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021
متابعات_ الخليج 365
أشاد المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر بتصدي مصر لسياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العدائية في المنطقة.
وقال في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر،: "تستعيد مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي دورها الإقليمي".
وأكد أنها: "دولة قائدة في النظام الإقليمي"، موضحا أن: "تقليم أظافر تركيا سيكون رسالة لكل دولة تحاول أن تخرج من حجمها الطبيعي"