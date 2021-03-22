شكرا لقرائتكم خبر عن الإبلاغ خلال 15 يوما ..شرط الحصول على تعويض حوادث السيارات من شركات التأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينص قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، على أن يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه بإبلاغ شركة التأمين بالحادث الذى تسببت فيه المركبة - والموجب للتعويض وفقًا لهذا القانون - خلال 15 يومًا من تاريخ وقوع الحادث، وعليه أن يتخذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتجنب تفاقم الأضرار الناجمة، كما يلتزم بأن يقدم إلى شركة التأمين جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالحادث حال تسليمها له.

ووفقا للقانون ، إذا أخل المؤمن له بأى من التزاماته المنصوص عليها لشركة التأمين ، لها الحق فى الرجوع عليه قانونا بالأضرار، ما لم يكن التأخير مبررًا.



وتنص المادة (13)، على أنه إذا كانت المسئولية عن حادث موجب لاستحقاق مبلغ التأمين وفقًا لهذا القانون، مشتركة بين مركبتين أو أكثر، يحق للمضرور أو ورثته الحصول على مبلغ التأمين المنصوص عليه فى المادة (8 ) من هذا القانون من أى من مؤمنى المركبات المتسببة فى الحادث، وتكون تسوية مبلغ التأمين بين الشركات المؤمنة بالتساوى بينها.

جدير بالذكر، أن القانون ينص على أنه يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص فى تسييرها طبقًا لأحكام قانون المرور، ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية، وكذا الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذًا لهذا القانون.