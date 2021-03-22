شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو.. إنهاء حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت اليابان اليوم الاثنين حالة الطوارئ، التي فرضت على طوكيو والمحافظات المحيطة بها، بسبب فيروس كورونا، على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن عودة ظهور إصابات جديدة، وزيادة حالات الإصابة بسلالات جديدة من الفيروس.

وتكافح العاصمة اليابانية طوكيو، ومحافظات سايتاما وتشيبا وكاناجاوا، من أجل السيطرة على الإصابات الجديدة، والتي كانت آخر المناطق المتبقية الخاضعة للقيود.

وذكرت وكالة أنباء كيودو، أن اليابان سجلت يوم الأحد 1119 حالة إصابة جديدة مؤكدة، بما في ذلك 256 في طوكيو، و 20 حالة وفاة بسبب كوفيد19-، مقارنة برقم قياسي بلغ 7851 حالة في 8 كانون ثان/يناير.

وكانت قطارات الركاب في طوكيو لا تزال مزدحمة حتى في ظل هذا الإجراء، فيما ازدحمت المتاجر الكبرى بالعملاء خلال عطلات نهاية الأسبوع على الرغم من أن الجميع تقريبا كانوا يرتدون كمامات في الأماكن العامة.

وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في المحافظات الأربع في أوائل كانون ثان/يناير الماضي وأضافت إليها سبع محافظات أخرى بعد ستة أيام، فيما رفعت حالة الطوارئ في توتشيجي، شمال طوكيو، في شباط/فبراير وست محافظات أخرى في وقت سابق من هذا الشهر.

وكان طرح لقاحات كوفيد19-، الذي بدأ في منتصف شباط/فبراير، بطيئا ومن غير المرجح أن يحصل عليه الكثير من المواطنين قبل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المؤجلة في 23 تموز/يوليو.

وجاء في إحصاء هيئة الإذاعة اليابانية أن البلاد سجلت حتى الأن 457 ألفا و 577 إصابة مؤكدة و 8 آلاف و 849 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد19.