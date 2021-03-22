انطلاق مناورات التمرين البحري الفلك 4

وأوضح قائد التمرين العميد البحري الركن هزاع بن قطيم المطيري، أن مناورات التمرين، تهدف إلى توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات من خلال تنفيذ التدريبات المشتركة مع مشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة ومجموعة الطيران البحري ومجموعة سفن الإسناد و مجموعة الزوارق بالأسطول الغربي وتطوير عملية القيادة والسيطرة أثناء تنفيذ العمليات المشتركة بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية السودانية الشقيقة لضمان حرية الملاحة البحرية والأمن البحري في البحر الأحمر، وتمتد مناوراته حتى يوم الخميس المقبل.
وكان قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، قد وقف أمس على استعدادات مجموعة القوات الجوية المشاركة في تمرين مركز التفوق الجوي (2021) بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي. واستمع إلى إيجاز من قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة عن الاستعدادات والتحضيرات لھذا التمرين، وجاھزية الطاقة البشرية والمنظومات.
يذكر أن التمرين سينفذ بقاعدة مصحف الجوية بمدينة «سرغودھا» في جمھورية باكستان الإسلامية خلال شھر مارس الحالي، حيث ستشارك فيه القوات الجوية الملكية السعودية بعدد من الطائرات المقاتلة الحديثة من نوع «التورنيدو» مع كامل أطقمھا الجوية والفنية والمساندة.
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