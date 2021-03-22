أوروبا تضغط على تركيا لحماية حقوق المرأة

وتعهد اتفاق مجلس أوروبا بمنع العنف المنزلي، ومقاضاته والقضاء عليه وتعزيز المساواة. وقد تصاعدت عمليات قتل النساء في تركيا في السنوات الأخيرة. وردت ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي باستياء، في المرة الثانية خلال أربعة أيام ينتقد زعماء أوروبا أنقرة بشأن قضايا حقوقية، بعد أن تحرك المدعي العام التركي لإغلاق حزب سياسي مؤيد للأكراد. وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في وقت متأخر «لا يسعنا إلا أن نأسف بشدة ونعبر عن عدم فهمنا لقرار الحكومة التركية».
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