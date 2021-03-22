قوات التحالف تدمّر ورش الحوثيين لتجميع الصواريخ البالستية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 مارس 2021 04:09 صباحاً - منذ 4 ساعات

شنت مقاتلات دعم الشرعية في اليمن سلسلة من الغارات الجوية اليوم الأحد، استهدفت أهداف عسكرية لجماعة الحوثي في العاصمة اليمنية، صنعاء.

وأعلن التحالف “تدمير ورش تجميع الصواريخ البالستية وتفخيخ الطائرات بدون طيار بمعسكر سلاح الصيانة بصنعاء”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأكدت قوات التحالف أن الغارات الأخيرة “تهدف لتحييد وتدمير مصادر الهجوم الوشيك وحماية المدنيين من الهجمات العدائية”، شيرة إلى أن عمليات القوات “تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الأحد، بأن التحالف شن غارات جوية لدعم قوات الحكومة اليمنية التي صدت هجوما للمتمردين الحوثيين غرب محافظة مأرب شمال اليمن.

ونشرت الوكالة تسجيل فيديو قالت إنه “للعملية الجارية في مأرب لدعم الجيش الوطني”.