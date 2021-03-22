شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة اغتيال ضابط في المخابرات العراقية وسط بغداد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أظهر مقطع فيديو رصدته كاميرا منزلية لحظة اغتيال ضابط في المخابرات العراقية بضاحية المنصور الراقية وسط بغداد.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت “روسيا اليوم”، بأن مسلحين اغتالوا ضابطا في جهاز المخابرات العراقي وسط العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني إن “مسلحين اغتالوا ضابطا يحمل رتبة مقدم في جهاز المخابرات الوطني العراقي في منطقة المنصور وسط بغداد”.

وتعرض جهاز المخابرات العراقي خلال الأسابيع الأخيرة إلى هجوم سياسي وانتقادات من قبل أطراف سياسية وفصائل مسلحة.