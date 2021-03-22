دولة جديدة تستأنف العلاقات الدبلوماسية مع قطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت موريتانيا، الأحد، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر بعد وساطة من سلطنة عمان بين الجانبين.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، نشرته وكالة الأنباء الرسمية الموريتانية: "بعد اتصالات مكثفة، على مدار الأسابيع المنصرمة، وبمواكبة مشكورة من سلطنة عمان الشقيقة، قررت الجمهورية الإسلامية الموريتانية ودولة قطر استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما".

وأتى هذا الإعلان في أعقاب لقاء الأحد في الدوحة بين وزيري الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد والقطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.



وأشار البيان إلى أن البلدين اتفقا على "إعادة فتح السفارتين في أقرب الآجال".



وقطعت موريتانيا علاقاتها مع قطر في يونيو/حزيران 2017 حيث حذت نواكشوط حذو السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، حصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة لمجلس التعاون الخليجي عقدت في مدينة العلا السعودية، وأعلنت رفع القيود التي كانت تفرضها على الدوحة.



ووافقت دول الرباعي العربي خلال قمة "العلا"، على عودة العلاقات مع قطر واستئناف الرحلات الجوية.



ووصفت القمة الخليجية الـ 41 بأنها "استثنائية حيث استطاعت تعزيز الحوار الخليجي".

وصدرت عنها قرارات مهمة لتعزيز التعاون الأمني والعسكري بين دول الخليج تضمنها البيان الختامي للقمة الخليجية الـ41 بمدينة العلا شمال غرب السعودية.