عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التصدي 4.. تدريب بحري سعودي على تأمين منشآت الطاقة والملاحة

الإثنين 22 مارس 2021

الخليج 365

أعلنت السعودية، الأحد، عن انطلاق تدريب بحري مشترك في مياه الخليج العربي، يهدف إلى التصدي للعمليات الإرهابية على المنشآت البترولية.



ووفق وكالة الأنباء السعودية "انطلقت، الأحد، مناورات التمرين البحري المشترك (التصدي 4)".

وأوضحت أن التدريب تنفذه "القوات البحرية الملكية السعودية بمشاركة وحدات من الأسطول الشرقي، ووزارة الداخلية ممثلة بحرس الحدود بالمنطقة الشرقية، ورئاسة أمن الدولة، ووزارة الطاقة ممثلة بشركة أرامكو السعودية وشركة أرامكو لأعمال الخليج، وذلك بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية في الجبيل".

ويهدف التدريب إلى "رفع الجاهزية والاستعداد لجميع الوحدات المشاركة للتصدي للعمليات الإرهابية على المنشآت البترولية، وتعزيز توحيد مفهوم العمل المشترك بين الوحدات المشاركة".

إضافة إلى رفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات، كما يهدف إلى توحيد مفهوم القيادة والاتصالات بين الوحدات المشاركة أثناء تنفيذ الخطة، والتدريب على تمرير البلاغات والمعلومات، وإيصالها لمركز العمليات، وتأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية والاقتصادية في الخليج العربي.

ودأبت مليشيا الحوثي الإرهابية على استهداف المدنيين والمنشآت البترولية في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.