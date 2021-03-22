شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: الاتفاق الدفاعي مع واشنطن لا ينتقص من السيادة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نفى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن تكون الاتفاقية الدفاعية الموقعة بين بلاده والولايات المتحدة تمس بأي شكل من الأشكال كرامة وسيادة الأردن. وقال الصفدي خلال جلسة مجلس النواب، أمس (الأحد)، إن الاتفاقية لا تخول الولايات المتحدة القيام بأي أعمال قتالية على الأراضي الأردنية، كما أن الاتفاق العسكري بين البلدين منذ سنوات. وكان بعض النواب في البرلمان الأردني عبروا عن رفضهم للاتفاقية، وقال النائب صالح العرموطي ردا على توضيح وزير الخارجية، إن الوزير يبدو أنه لم يقرأ الاتفاقية الدفاعية الموقعة بين الأردن والولايات المتحدة. ودعا الحكومة التي مررت الاتفاقية إلى الاستقالة، وأن يأخذ مجلس النواب دوره الدستوري أمام هذه الاتفاقية.

