شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان: إثيوبيا تحتل أراضينا.. ولا تفاوض على الحدود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حذر رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان، إثيوبيا بأن بلاده جاهزة لأي احتمال، مطالباً بالانسحاب الفوري من الأراضي السودانية. واتهم في لقاء مغلق في منطقة أم درمان أمس (الأحد): إثيوبيا بأنها تحتل أراضي سودانية وتزعم أمام العالم بغير ذلك. وأكد أن بلاده لن تتفاوض مع أديس أبابا بشأن الحدود، ما لم تعترف بسودانية الأراضي في الفشقة. وأفاد البرهان بأن الخرطوم ستطالب القوات الإثيوبية بالانسحاب من جميع الأراضي التي تحتلها. وأدان السودان العدوان الإثيوبي على أراضيه، وعدّه انتهاكاً لسيادة وسلامة أراضيه، ومن شأنه أن تكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة. ولفت إلى أن منطقة أم درمان العسكرية تمثل العمود الفقري والإسناد الرئيسية للقوات المسلحة. وذكر أن المرحلة الانتقالية للبلاد مرت بتحديات جسيمة استوجبت تقديم العديد من التنازلات والتضحيات. وقال رئيس المجلس الانتقالي، إن القوات المسلحة تقاسي مع الشعب السوداني وتقاسمه في كل ما يمر به من تحديات أوجبتها مرحلة الانتقال.

ووجه البرهان الدعوة للحركات غير الموقعة على اتفاقية السلام للجلوس والتفاوض للوصول إلى اتفاق يسهم في بناء الوطن والعبور به إلى بر الأمان.