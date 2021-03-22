شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن تشديد عقوبة ختان الإناث..السجن 10 سنوات إذا أفضى إلى موت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، أمس الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.

وجاء مشروع القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث وهى من أبشع الظواهر الاجتماعية ، لما تمثله جريمة الختان من انتهاك لحرمة جسد الإنسان الذى لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم عليها المجتمع.

ونستعرض فيما يلى أبرز ملامح التعديلات التى وافق عليها مجلس الشيوخ فى مشروع القانون :

1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من أجرى ختانا لأنثى

2- إذا نتج عن الختان عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات

3- إذا أفضى الفعل إلى موت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات

4- إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض تكون العقوبة السجن المشدد.

5- تقضى المحكمة بعزل الجانى من وظيفته الأميرية وحرمانه من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على 5 سنوات

6- يُعاقب بالحبس كل من روج أو دعا لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر