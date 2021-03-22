الجيش اليمني يُكبَد الحوثيين خسائر فادحة في "جبل هيلان" بمأرب

محمد الفلاح - الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر فادحة في جبل هيلان بمأرب

الإثنين 22 مارس 2021

قال رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن، صغير بن عزيز، إن قوات الجيش، نفذت الأحد، كمينًا محكمًا، استدرجت خلاله مليشيات الحوثيين، في "جبل هيلان" الإستراتيجي، غرب محافظة مأرب، وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.



وأشار بن عزيز، في تصريح للموقع الرسمي للجيش اليمني، إلى أن هذه العملية العسكرية أسفل جبل هيلان، في أحد المواقع التي تسيطر عليها المليشيا منذ العام 2015، جرت بإسناد من طائرات التحالف العربي.

وأكد أن عملية الاستدراج، كبّدت العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، لافتا إلى أن القوات المسلحة لقنت المليشيا في هذه المعركة درسا قاسيا.

وفي سياق متصل، شنّت قوات الجيش اليمني، الأحد، هجومًا عنيفًا على مواقع تمركز مليشيات الحوثيين، في منطقتي "الكسارة" و"المشجح"، غرب وشرق مديرية صرواح، تمكنت خلاله من السيطرة على مواقع كانت في قبضة الحوثيين.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن الهجومين أسفرا عن مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين، بينهم قيادات ميدانية، بالتزامن مع قصف جوي لطائرات التحالف العربي، مستهدفة تعزيزاتهم العسكرية.

وفي الشمال الغربي من محافظة مأرب، تمكنت قوات الجيش من التصدي لهجوم شنته مليشيات الحوثيين، على مواقعها في منقطة "البداح" شمال مديرية عبس، جنوب غرب محافظة حجة، شمال غرب البلاد.

وقالت مصادر عسكرية، إن الحوثيين شنوا هجومًا بريًا، على مواقع الجيش في ”البداح“، قبل أن يشنوا هجوما بحريا لاحقا بوساطة أكثر من 10 زوارق، مستهدفين قوات بحرية تابعة للمنطقة العسكرية الخامسة، التابعة للجيش اليمني، قرب الشريط الساحلي لمديرية عبس.

وذكرت المصادر أن الجيش تصدى للهجومين، ودارت معارك عنيفة بين الجانبين، سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى.

وفي محافظة تعز، أحرزت قوات الجيش، اليوم الأحد، تقدمًا جديدًا في جبهة "الأحكوم" في مديرية حيفان، جنوب شرق المحافظة، بعد هجوم واسع على مواقع مليشيات الحوثيين، ضمن العملية العسكرية التي أطلقتها قوات الجيش اليمني لتحرير تعز.

وقال مصدر عسكري، في تصريح للموقع الرسمي للجيش اليمني، قد تم تحرير 5 مواقع، كانت تحت سيطرة الحوثيين، بعد الهجوم الواسع، الذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الحوثيين، في وقت تواصل فيه قوات الجيش تقدمها نحو ما تبقى من مواقع الميليشيات.