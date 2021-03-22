شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. المكلا تحتضن اللقاء التشاوري لتأسيس المجلس العام لأبناء المديريات الغربية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 21 مارس 2021

جرى صباح امس اللقاء التشاوري الموسع لأبناء المديريات الغربية الأربع حجر . بروم وميفع . يبعث . الضليعة احتضنته قاعة الملكة في مدينة المكلا بحضور طيف واسع من المشائخ والمناصب والأعيان والشخصيات الأجتماعية والشباب والكوادر ورجال الفكر والراي والأعلاميين من المناطق الغربية ومن خلال التداولات والنقاشات المستفيضة من قبل الحاضرين في اللقاء التشاوري تم تكليف لجنة تحضيرية للاعداد والتحضير لعقد الأجتماع العام في مدة اقصاها 20 يوم لأقرار الوثاىق والتسميات وصياغة النظام الأساسي واشهار المجلس بكامل قوامه وهيئات مكونة من الأخوة التالية اسماءهم :

أعضاء اللجنة التحضيرية

١) مطيع حسين أحمد باراس

٢) المنصب عبدالله العمودي

٣) المقدم محمد عوض المشجري

٤) اللواء سالم عبدالله المحمدي

٥) المنصب خالد أحمد بن مالك

٦) المقدم زيد محمد بارجاش

٧) سالم سليمان باحويج

٨) عبدالرحمن الشاطري

٩) عبدالخالق عبد المانع

١٠) القاضي أحمد عبدالله عبدالمانع

١١) سالم ناصر بلبحيث

١٢) العقيد عمر سالم بن دغار

١٣) العبد سالم باعود

١٤) محمد علي الخلاقي

١٥) محمد سليمان بامحمد

١٦) ياسر السومحي

١٧) عبدالواحد بامزاحم

١٨) عمر محمد العكبري

١٩) محمد الهميمي

٢٠) طالب أحمد باطفيح بادبيان

٢١) سعيد بامطروح

٢٢) علي احمد باحسن

٢٣) مهدي سعيد العكبري

٢٤) عمر احمد بازاهر

اللجنة الفنية

١) صالح يسلم باداوؤد

٢) صبري بارجاش

٣) محمد عبدالله باراس

٤) محمد سالم باحميل

٥) علوي الشاطري

٦) محسن صالح المشجري

ويهدف المجلس العام لأبناء المديريات الغربية قيد التأسيس الى رص الصفوف والتظافر ومعاونة السلطات المحلية في تطوير مناطقهم وتقوية البنية التحتية فيها واصلاح ذات البين ودعم جهود قوات النخبة الحضرمية لترسيخ الأمن والأستقرار بالمديريات الغربية