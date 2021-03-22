شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني»: مليشيا الحوثي مسؤولة عن الحرب في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حمل معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، أمس الأحد، مليشيا الحوثي "كامل المسؤولية عن اندلاع الحرب في اليمن، بعد اجتياحها العاصمة بقوة السلاح وسيطرتها على مؤسسات الدولة، وانقلابها على مخرجات مؤتمر الحوار، واتفاق السلم والشراكة".

وقال الإرياني في تغريدات على حسابه بموقع تويتر:"‏في 21 مارس 2015 أعلنت مليشيا الحوثي التعبئة العامة لاجتياح المحافظات الجنوبية ومحافظة تعز، وكانت هذه الخطوة سببا رئيسيا في توسع رقعة الحرب في مختلف المناطق اليمنية، خصوصا وأنها جاءت بعد توقيع اتفاق السلم والشراكة برعاية المبعوث الأممي الأسبق بن عمر".

وأوضح، ‏أن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة، لبى دعوة الرئيس عبدربه منصور هادي وأطلق في 26 مارس عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل لاستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب.

وأردف بالقول: "أعادت تلك العمليات 80% من جغرافيا اليمن وتصدت لمحاولات تجريف الهوية الوطنية والعربية".