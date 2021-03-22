شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: القضاء الإسرائيلي عنصري تضليلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن منظومة القضاء الإسرائيلية وتحقيقاتها عنصرية تضليلية، وجزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.

وأضافت الوزارة في بيان لها أمس، أن دولة الاحتلال توظف منظومتها القضائية ومحاكمها والتحقيقات التي تقوم بها في بعض الجرائم التي ترتكبها ضد المواطنين الفلسطينيين في حملات دعائية تضليلية، لإيهام المجتمع الدولي والمحاكم الدولية المختصة أنها «دولة قانون» تفي بالتزاماتها كقوة احتلال، علمًا أن الغالبية من الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين مرت دون أي تحقيقات، وإذا صادف وأجرت عدة تحقيقات فهي قامت بها بعد أن أقدمت على إخفاء وطمس الأدلة وتزويرها بحكم سيطرتها على المكان، ومنعها وسائل الإعلام من توثيق تفاصيل تلك الجرائم.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جرائم الاحتلال والمستوطنين المتواصلة، كما أدانت بشدة تصعيد الاحتلال لقمعه الدموي العنيف للمسيرات السلمية التي يشارك فيها الفلسطينيون العزل ضد الاستيطان وهدم المنازل، كما حصل بالأمس في بلدة بيت دجن شرق نابلس، وحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، ومسافر يطا بالخليل، وكفر قدوم في قلقيلية، وغيرها.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية سبعة فلسطينيين من قرية سنيريا جنوب قلقيلية، ونقلت مصادر محلية عن رئيس مجلس قروي سنيريا، سيف عمر، قوله إن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة فلسطينيين وذلك خلال وجودهم بالقرب من خلة حسان، شمال قرية سنيريا.