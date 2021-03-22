شكرا لقرائتكم خبر عن المحتجون في ميانمار يواصلون التظاهر متحدين المجلس العسكري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل المتظاهرون في ميانمار احتجاجاتهم على الحكم العسكري أمس الأحد على الرغم من ارتفاع حصيلة القتلى على يد قوات الأمن، بينما بدا المجلس العسكري الحاكم عازما بذات الدرجة على مقاومة الضغوط الخارجية وعدم تقديم أي تنازلات.

وقال طبيب إن رجلا قتل وأصيب عدة أفراد عندما فتحت الشرطة النار على مجموعة كانت تقيم حاجزا على الطريق في مدينة مونيوا في وسط البلاد. وأصدرت جمعية أهلية نداء على فيسبوك للتبرع بالدم.

ودفع العنف العازمين على مقاومة العودة للحكم العسكري، بعد ما قطعته بلادهم بخطوات مهمة صوب الديمقراطية على مدار عقد، إلى الخروج بأفكار مبتكرة للتعبير عن معارضتهم.

ونظم المحتجون فيما يقرب من 20 موقعا في أنحاء البلاد احتجاجات خلال الليل بإضاءة الشموع، من مدينة يانجون الرئيسية إلى بلدات صغيرة في ولاية كاشين في الشمال وبلدة كاوثونج الواقعة في أقصى الجنوب وذلك طبقا لحصر للمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهر فيديو نشره موقع مزيما الإخباري على الإنترنت «احتجاجا في الفجر» إذ نظم المئات في ماندلاي ثاني أكبر مدن البلاد، من بينهم العديد من العاملين في قطاع الصحة مرتدين لمعاطفهم البيضاء، مسيرة قبل شروق الشمس.

ولم يتسن الاتصال بالمتحدث باسم المجلس العسكري للتعليق لكنه قال في السابق إن قوات الأمن لا تستخدم القوة إلا عند الضرورة فقط.

وأثار الانقلاب والقمع العنيف للاحتجاجات إدانة دول غربية. وبدأت بعض الدول الآسيوية المجاورة لميانمار في إبداء انتقاداتها أيضا بعد أن تجنبت لسنوات تبادل الانتقادات.

ويوم الجمعة، قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، في بعض أقوى التعليقات حتى الآن من قبل زعيم إقليمي، إنه يجب وقف العنف فورا. ودعا إلى عقد اجتماع عاجل لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تضم في عضويتها ميانمار.