شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعتزم العودة لوسائل التواصل الاجتماعي بمنصته الخاصة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لـ«فوكس نيوز»، الأحد، إن ترامب يعتزم العودة إلى وسائل التواصل الاجتماعي بإطلاق منصته الخاصة في غضون شهرين أو ثلاثة بعد أن علقت منصات «تويتر» و«فيسبوك»، وغيرهما من المواقع حساباته إثر هجوم السادس من يناير/كانون الثاني على مبنى الكونجرس.

وأبلغ جيسون ميلر، المتحدث باسم حملة ترامب عام 2020، الشبكة بأن الرئيس السابق سيعود إلى عالم وسائل التواصل الاجتماعي بمنصة جديدة خاصة به، من شأنها إعادة تعريف اللعبة بالكامل.

ولم يقدم ميلر مزيداً من التفاصيل، ولم يتسن حتى الآن، الحصول على تعليق من المسؤولين في منظمة ترامب.