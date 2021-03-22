شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف يتحدّون «كورونا» ويشاركون في كرنفال سنوي في مرسيليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحدى حوالي 6500 شخص، الأحد، تنكروا في أزياء متنوعة ومعظمهم من الشباب وبدون كمامات في مرسيليا جنوبي فرنسا، القيود الصحية المفروضة لمكافحة الوباء للاحتفال بكرنفال غير مصرح به اعتبره المشاركون متنفساً، لكن الشرطة اعتبرته غير مسؤول تماماً.

وقال رومان (26 عاماً) وهو أحد المشاركين: «لقد سئم الشباب من الحجر. لا يوجد مسنون ضعفاء هنا، فقط شباب». وأضاف الشاب متنكراً في زي خباز: «إنه أمر لا يصدق! قيل لي: هناك حدث يجب عدم تفويته في مرسيليا هو كرنفال لا بلان».

وقالت شرطة المنطقة لوكالة الأنباء الفرنسية: «إنه حدث غير معلن نعتبره غير مسؤول على الإطلاق؛ لأنه لا يحترم التدابير الصحية سيتم تغريم المخالفين»، مقدرّة عدد المشاركين بـ6500 شخص.

وما زال الضغط يتزايد على خدمات الإنعاش في المستشفيات الفرنسية بأكثر من 4400 مريض بكوفيد-19، وهو أعلى رقم منذ نهاية نوفمبر وفقاً لأرقام نشرتها هيئة الصحة الوطنية في فرنسا، الأحد.

وقال سامويل الذي طلب عدم الكشف عن اسمه الكامل وهو أحد المشاركين في الكرنفال: «إنه حدث كبير، إنه متنفس، الجميع التقوا هنا.

ومرسيليا ليست ضمن المناطق الفرنسية المشمولة بالقيود الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ، السبت، وستستمر أربعة أسابيع على الأقل في 16 مقاطعة».

لكنها تخضع للقيود المعتادة المفروضة لمكافحة انتشار كوفيد ـ 19، بما فيها الحد من التجمعات ووضع الكمامات.

وفي العام الماضي ألغي كرنفال «لا بلان» بسبب الإغلاق الأول الذي كان مفروضاً على مستوى البلد لمكافحة الجائحة.