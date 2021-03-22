شكرا لقرائتكم خبر عن شركة كهرباء فرنسا تعلق مشروع تطوير سد في بورما والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة كهرباء فرنسا الأحد، أنها علقت مشروع سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في بورما، بعد انقلاب الأول من فبراير.

وقال متحدث باسم شركة كهرباء فرنسا لوكالة فالأنباء الفرنسية إن الشركة تؤكد تعليق المشروع. ورحبت منظمتا إنفو بورما والعدالة من أجل ميانمار غير الحكوميتين بهذا القرار في بيان.

يُنَفَذ مشروع «شويلي3»، الذي يُقدر استثماره بنحو 1,51 مليار دولار، من قبل كونسورتيوم يضم شركة كهرباء فرنسا وماروبيني اليابانية و ايايار هينتار البورمية. ويقع في ولاية شان على أن تبلغ طاقته 671 ميجاواط.

قالت الشركة في رسالة وجهتها إلى منظمة العدالة من أجل ميانمار نُشرت على موقعها إن شركة كهرباء فرنسا تؤكد أن احترام حقوق الإنسان الأساسية شرط أساسي لكل مشروع تشارك فيه الشركة. نتيجة لذلك، منذ انقلاب الأول من فبراير 2021، قرر كونسورتيوم شويلي 3 تعليق تطوير المشروع، بما في ذلك أعمال مقاوليه.

وحثت عدة منظمات غير حكومية مجموعة النفط الفرنسية توتال، العاملة في مجال الغاز في بورما، على وقف تمويل المجلس العسكري.

وذكرت غرينبيس وأصدقاء الأرض ورابطة حقوق الإنسان وأنفو بورما وقضيتنا نحن ووشيربا و350 دوت أورغ في بيان: أصبحت توتال من جديد أحد أكبر المساهمين الماليين في المجلس العسكري.

وكانت المجموعة النفطية، قد أشارت في أوائل فبراير إلى أنها في طور تقييم الوضع بشأن عملياتها ومشاريعها في البلاد.