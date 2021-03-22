شكرا لقرائتكم خبر عن أرملة نائب أمريكي في الكونجرس تفوز بمقعده والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فازت الجمهورية جوليا ليتلو بسهولة في الانتخابات التي جرت أول أمس السبت، لملء مقعد مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي الذي أصبح شاغراً، بعد أن كان يشغله زوجها لوك الذي توفي جراء تعقيدات صحية ذات صلة بإصابته بجائحة كوفيد 19 في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وبذلك أصبحت جوليا ثالث امرأة تنتخب لمجلس النواب من ولاية لويزيانا، وأول امرأة جمهورية تنتخب لعضوية الكونجرس من الولاية. وكانت قد فازت بترشيح الحزب لخوض الانتخابات بعد أن انتصرت على 11 منافساً آخر في الانتخابات الأولية.

وإلى أقصى جنوب الولاية ستجري انتخابات ثانية لملء المقعد الشاغر الثاني في 24 إبريل/ نيسان، ولكن المقعد مضمون لصالح الحزب الديمقراطي. ويتنافس في الدائرة الثانية المرشحان الديمقراطيان من نيوأورليانز ترويكارتر وكارين كارتر بيترسون، اللذان حصلا على ترشيح الحزب بعد تفوقهما على 15 منافساً آخرين. وتجري الانتخابات بسبب شغور المقعد الذي كان يحتله النائب الديمقراطي سيدريك ريتشموند الذي اختاره الرئيس جو بايدن مستشاراً خاصاً للرئيس. (أ.ب)