شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الشامسي يهنئ الشيخة فاطمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى «أم الإمارات» سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيـــسة الأعلى لمـــؤسسة التنميـــة الأسرية، وذلك بمناسبة يوم الأم العالمي على إنجاز سموّها في دعم الأم الإماراتية والنهضة النسائية، وتفعيل دورها في التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة، وتوفير السبل كافة لحمايتها ورعايتها، فهي فخر ‏الوطن التي تقف وراء النجاح الذي حققته المرأة اليوم، والمكانة التي تتبوأها الأم كشريكة أساسية في مسيرة ‏التطور.‏

كذلك هنَّأ كل أم موجودة على أرض الإمارات، بهذه المناسبة، تكريماً وتقديراً لدورها الكبير في تخريج الأجيال وصناعة القادة، والمساهمة في بناء المجتمعات والأوطان.