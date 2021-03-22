قافلة غذائية من شبوة لدعم صمود الجيش بمأرب

ابوظبي - سيف اليزيد - شبوة (وكالات)

وصلت إلی مدينة مأرب، أمس، قافلة غذائية متنوعة مقدمة من أبناء محافظة شبوة لدعم صمود الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات محافظة مأرب. وقال وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري: «إن القوافل الشعبية التي وصلت إلى مدينة مأرب خلال الأيام الماضية من عدة محافظات، دليل علی وعي أبناء الشعب اليمني بخطورة المشروع الحوثي العنصري ورفضهم لانقلابه الدموي، ويؤكد التفاف اليمنيين خلف جيشهم الوطني، ويعبر عن موقفهم الداعم والمساند للجيش في معركته الوطنية ضد الميليشيات الانقلابية التابعة لإيران».

وأشاد الباكري بالمواقف الوطنية المشرفة لأبناء محافظة شبوة في هذه المرحلة الاستثنائية والحرجة ومختلف مراحل النضال الوطني.

وجدد شكر أبناء محافظة مأرب لإخوانهم أبناء محافظة شبوة على موقفهم الداعم والمساند لأبطال الجيش الوطني والمقاومة وأبناء قبائل مأرب وكل أحرار اليمن، الذين يخوضون ملاحم بطولية لدحر عدوان الميليشيات الانقلابية على محافظة مأرب وكسر شوكتها، وإفشال مخططات إيران التوسعية في اليمن والمنطقة.

من جهته، أوضح وكيل محافظة شبوة عبدالقوي لمروق، أن المعركة التي يخوضها الجيش والمقاومة الشعبية وأبناء القبائل في أطراف محافظة مأرب هي معركة كل أبناء اليمن الرافضين للانقلاب «الحوثي» الفاشي، والمقاومين للأطماع الإيرانية وأحلامها التوسعية والمتمسكين بالثورة والجمهورية واليمن الاتحادي الجديد.

وأكد لمروق، أن أبناء محافظة شبوة، ومعهم كل أحرار اليمن، يقفون مع مأرب ويسندونها ويدعمونها بكل مقومات الصمود في وجه هذه الميليشيات الباغية، وسيسيرون مزيداً من هذه القوافل وسيرفدون الجبهات بالرجال وبالعتاد، دعماً للأبطال المرابطين.