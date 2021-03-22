تعز.. مقتل وإصابة 6 مدنيين في هجوم «حوثي»

ابوظبي - سيف اليزيد - تعز (وكالات)

استشهد مدني وأُصيب 5 آخرون بجروح مختلفة، أمس، إثر سقوط قذيفة أطلقتها ميليشيا «الحوثي» استهدفت كلية الآداب وحديقة الألعاب وسط مدينة تعز.

وذكر شهود عيان أن القذيفة التي أطلقتها الميليشيا، سقطت أمام كلية الآداب وحديقة الألعاب وسط المدينة، وأسفرت عن مقتل مدني وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة، جرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، كما أدت إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة وإثارة حالة من الهلع والخوف بين المدنيين‏.

ومن جانبه، أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني واستنكر بشدة قصف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بقصف مبنى كلية الآداب وحديقة جاردن سيتي شرق مدينة تعز بقذيفة هاون.

وأوضح الإرياني أن الاعتداء الإرهابي امتداد لمسلسل الاستهداف المتعمد، الذي تشنه الميليشيا على المدنيين والأعيان المدنية؛ بهدف الانتقام لمحافظة تعز، التي يتعرض أبناؤها الصامدون لحصار غاشم وتجويع ممنهج تفرضه الميليشيا منذ ستة أعوام، في ظل صمت دولي مخزي‏.

إلى ذلك، ناقش اجتماع اللجنة الإشرافية العليا لمتابعة أعمال لجان الدعم والإسناد لمعركة تحرير محافظة تعز، برئاسة رئيس اللجنة نبيل شمسان، أمس، تسريع وتيرة الإجراءات المتعلقة بدعم وإسناد الجيش الوطني لاستكمال عملية التحرير.

وأقر الاجتماع، دعوة ألوية حراس الجمهورية والقوات المشتركة والقيادات العسكرية والألوية الموجودة في الجهات الغربية والشرقية والجنوبية المحيطة بالمحافظة للمشاركة في معركة تحرير تعز وفك الحصار بجانب إخوانهم بالجيش الوطني، الذين يسطرن أروع الملاحم ضد ميليشيا «الحوثي».

وأشاد الاجتماع بالجهود الشعبية والمجتمعية في مختلف المديريات، التي سارعت في تلبية إعلان التعبئة بدعم وإسناد الجيش الوطني، وهو ما يجسد توجه وإصرار كل أبناء المحافظة لاستكمال عملية التحرير ودحر الميليشيا الانقلابية الغاشمة.