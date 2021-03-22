باحثون: مواقف إدارة بايدن تجاه «الحوثيين» مرتبكة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تبدو فرص تسوية أزمات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ظل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، محدودة، ليس فقط بسبب ارتباك مواقف إدارته بشأن ميليشيات «الحوثي» الإرهابية، وإنما أيضاً لعدم وضوح النهج الذي يتبناه تجاه كثير من قضايا وملفات منطقة الشرق الأوسط، بحسب استطلاع للرأي أجراه «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» بعنوان «قياس الرأي العام حول سياسات بايدن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

ويهدف الاستطلاع لمعرفة آراء وتوقعات الخبراء والباحثين بشأن سياسة بايدن تجاه قضايا وأزمات المنطقة.

وكشف استطلاع الرأي أن 38.1 في المئة من العينة المستطلعة آراؤها يرون أنهم غير متأكدين من أن سياسات جو بايدن ستساعد في ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. واعتبر 52.4 في المئة من المستطلعة آراؤهم، بحسب «تريندز»، أن قرار إدارة بايدن إزالة ميليشيات «الحوثي» من قائمة الجماعات الإرهابية خطوة سلبية، فيما أكد أكثر من نصف العينة، وبواقع 66.7 في المئة، أنه لم تتضح بعد سياسة بايدن تجاه إيران، من ناحية ما إذا كانت ستحل القضايا العالقة جميعها معها أم أنها ستدفع نحو التصعيد.

ويعتقد 38.1 في المئة أن بايدن لن ينجح في إحياء المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، وتعزيز فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما توقع 38.1 في المئة من أفراد العينة أن تقوم إدارة بايدن بحل أزمة اليمن من بين الأزمة السورية وأزمة ليبيا وأي أزمات أخرى.

وأعرب 42.9 في المئة من المستطلعة آراؤهم عن شكوك بشأن آلية تعامل إدارة بايدن مع جماعات الإسلام السياسي و«الإخوان»، من حيث استمرار الحوار معها أو الاستمرار في فرض القيود عليها أو حظرها وإدراجها في قائمة المنظمات الإرهابية.

وذهب 35.7 في المئة إلى أن إدارة بايدن ستعزز انفتاحها على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى وجه التحديد، دول مجلس التعاون الخليجي. واعتبر 61.9 في المئة من أفراد العينة أن فرص تسوية أزمات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل إدارة بايدن ستواجه العديد من العقبات.

وشارك في هذا الاستطلاع عينة عشوائية مكونة من 336 خبيراً وباحثاً في مراكز البحوث والدراسات والتفكير والمؤسسات الجامعية والأكاديمية، أغلبهم من منطقة الشرق الأوسط بنسبة 88.1 في المئة، فيما بلغت مشاركة باقي المناطق 11.9 في المئة، وأُجري الاستطلاع خلال الفترة من 22 فبراير إلى 8 مارس الجاري.