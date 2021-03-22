شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض أوروبي: لسنا في حاجة للقاح الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون أمس الأحد، إن الاتحاد لا يحتاج إلى لقاح (سبوتنيك-في) الروسي المضاد لكوفيد-19 وإن بالإمكان تحقيق المناعة في جميع أنحاء القارة بحلول 14 يوليو باستخدام الإنتاج الأوروبي المتاح من اللقاحات.

وتعرضت المفوضية الأوروبية لانتقادات بسبب بطء طرح اللقاحات مع مواجهة دول الكتلة ارتفاعا في عدد الإصابات، بينما تتسارع وتيرة برنامج التطعيم في بريطانيا العضو السابق بالاتحاد.

وقال بريتون لتلفزيون (تي.إف1) "لسنا بحاجة إطلاقا إلى سبوتنيك-في".

وأضاف: "اليوم، من الواضح أن لدينا القدرة على تقديم ما يتراوح بين 300 و350 مليون جرعة بنهاية يونيو، وبالتالي بحلول 14 يوليو لدينا إمكانية الوصول إلى مناعة على مستوى القارة".