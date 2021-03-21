بالصور.. تحضيرات لتأسيس المجلس العام  لأبناء المديريات الغربية حجر .بروم وميفع . يبعث  الضليعة

محمد الفلاح - الأحد 21 مارس 2021

جرى صباح أمس اللقاء التشاوري الموسع لأبناء المديريات الغربية الأربع حجر . بروم وميفع . يبعث . الضليعة احتضنته قاعة الملكة في مدينة المكلا بحضور طيف واسع من المشائخ والمناصب والأعيان والشخصيات الأجتماعية والشباب والكوادر ورجال الفكر والراي والأعلاميين من المناطق الغربية ومن خلال التداولات والنقاشات المستفيضة من قبل الحاضرين في اللقاء التشاوري تم تكليف لجنة تحضيرية للاعداد والتحضير لعقد الأجتماع العام في مدة اقصاها 20 يوم لأقرار الوثاىق والتسميات وصياغة النظام الأساسي واشهار المجلس بكامل قوامه وهيئات مكونة من الأخوة التالية اسماءهم

. مطيع باراس

المنصب عبدالله العمودي

المقدم محمد عوض المشجري

اللواء سالم عبدالله المحمدي

المنصب خالد بن مالك

المقدم زيد بارجاش

الاستاذ سالم سليمان باحويج

المنصب عبدالرحمن الشاطري

الاستاذ عبدالخالق عبدالمانع

القاضي أحمد عبدالمانع

عمر محمد العكبري

سالم ناصر بالبحيث

العقيد عمر سالم بن دغار

الاستاذ العبد سالم باعود

الشيخ علي محمد المخلافي

الاستاذ محمد سليمان بانفيل

الاستاذ ياسر السومحي

عبدالواحد بامزاحم

محمد التميمي

طالب احمد بادبيان

سعيد سالم بامطروح

علي احمد باحسن

مهدي سعيد العكبري

عمر احمد الزاهر

ويهدف المجلس العام لأبناء المديريات الغربية قيد التأسيس الى رص الصفوف والتظافر ومعاونة السلطات المحلية في تطوير مناطقهم وتقوية البنية التحتية فيها واصلاح ذات البين ودعم جهود قوات النخبة الحضرمية لترسيخ الأمن والأستقرار بالمديريات الغربية