التحالف يستهدف أوكار الحوثي بصنعاء.. تدمير ورش طائرات الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجح التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء الأحد، في تدمير ورش لتجميع الصواريخ البالسيتية والطائرات بدون طيار في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأوضح التحالف العربي، أن عمليات الاستهداف تهدف لتحييد مصادر الهجوم الوشيك من مليشيا الحوثي وتدميرها وحماية المدنيين.



وفي جبهة مأرب، حققت قوات الجيش اليمني، بدعم من التحالف العربي تقدما ميدانيا مهما في محافظة مأرب، شرقي البلاد.

وشن الجيش اليمني ورجال قبائل مأرب هجوما عسكريا مكثفا على مواقع مليشيات الحوثي غربي مديرية صرواح غربي المحافظة النفطية.



كما أعلن التحالف تدمير منظومة دفاع جوي تتبع مليشيا الحوثي الانقلابية بجبهة مأرب.

وتعتبر العمليات العسكرية والجوية للتحالف العربي والجيش اليمني والقبائل ردا على تمادي مليشيات الحوثي ومن خلفها نظام طهران وتصعيدها الحربي وشنها للهجمات الإرهابية والبرية في الداخل اليمني ونحو الأعيان المدنية في السعودية.