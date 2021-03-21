تمرين سعودي سوداني بالبحر الأحمر... تعاون أمني وتبادل خبرات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلق، اليوم الأحد، بقاعدة الملك فيصل البحرية السعودية، التمرين البحري السعودي السوداني "الفلك 4" والذي يستمر حتى الخميس المقبل.

وقال قائد القوات السعودية المشاركة العميد بحري هزاع المطيري، بحسب بيان الإعلام العسكري السوداني، إن التدريبات تهدف لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات في إدارة العمليات البحرية بالبحر الأحمر.

من جانبه، قال قائد القوات البحرية السودانية المشاركة العميد بحري ركن علاء الدين عبدالله إن التمرين سانحة طيبة لتبادل الخبرات والتدريب على العمل المشترك.



وأشار بيان الاعلام العسكري السوداني، إلى أن هذا التمرين يجري كل عامين بصوره تبادلية.

وأجريت آخر مناورات عسكرية مشتركة بين السودان والسعودية في قاعده بورتسودان في العام 2018م.





وتهدف هذه المناورات إلى تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات وتوحيد سياقات العمل البحري المشترك بين القوات البحرية السودانية والقوات الملكية البحرية السعودية.

